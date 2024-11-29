В США четырехлетний малыш заказал с ноутбука матери фруктовый лед на сумму $2000

Смышленым малышом оказался четырехлетний сын американки из Бруклина. Он умудрился заказать из ноутбука матери фруктовый лед на огромную сумму - $2000. Это следует из публикации издания Сomplex.

Дженнифер (так зовут женщину) даже подумать не могла, с чего ее ребенок начал постоянно повторять вслух число 51. А потом узнала, что связано оно с заказом, который мальчик оформил, воспользовавшись ее ноутбуком. Он заказал через интернет 51 коробку фруктового льда.

Женщина ужаснулась - сумма в $2000 за мороженое оказалась неподъемной для их многодетной семьи. Она просила продавца о возврате, но тот отказался.

На помощь пришел друг многодетной семьи

Он через социальные сети устроил благотворительную акцию, чтобы помочь выйти из сложной ситуации. Люди отнеслись с пониманием и собрали даже больше денег, чем требовалось - целых $25 тысяч.

Из этой суммы будет оплачен чек на фруктовый лед. Остальные деньги, по словам Дженнифер, пойдут на оплату обучения ребенка, который его заказал.