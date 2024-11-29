В Великобритании неизвестный счастливчик сорвал огромный куш, выиграв £177 миллионов в лотерею EuroMillions - это 24 миллиарда в российских рублях

В Великобритании неизвестный счастливчик сорвал огромный куш, выиграв 177 миллионов фунтов стерлингов в лотерею EuroMillions. В российских рублях его выигрыш составил 24,3 миллиарда.

Как пишет Daily Mail, на одного мультимиллионера в Британии стало больше после розыгрыша от 26 ноября.

Победу неизвестному в минувший вторник принесли номера 07, 11, 25, 31 и 40.

Имя мужчины или женщины, сорвавших джек-пот, пока неизвестно. Впрочем, вполне может быть, что счастливчик захочет сохранить анонимность - законом это разрешено.

Выигрыш стал третьим по величине за всю историю лотерей на территории Объединенного Королевства

«Джек-пот стал отличным подарком под Рождество. Мы с нетерпением ждем, когда выплатим его», — прокомментировал представитель лотереи.