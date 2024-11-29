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Влад Соколовский похвастался модульным домом за 8 млн рублей

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Влад Соколовский похвастался модульным домом за 8 млн рублей
В России / Знаменитости
Фото из открытых источников

Певец Влад Соколовский стал владельцем нового модульного дома. Такая недвижимость обошлась артисту в 8 миллионов рублей, узнал и рассказал Telegram-канал «Звездач».

8 миллионами рублей затраты Соколовского не ограничатся. Певцу придется отдельно потратиться на ремонт.

Общая площадь модульного дома, приобретенного Владом - 120 квадратных метров. Он одноэтажный, но очень красивый.

Особой внушительности ему добавляет высота потолков - она под пять метров. Окна с видом на лес.

В жилище не установлены батареи, но имеются теплые полы, благодаря чему в нем держится комфортная температура круглый год.

Особенно радует Влада наличие бани

Содержание такого дома будет обходиться недешево. Эксперт по вопросам ЖКХ Евгений Крицкий отметил, что только на оплату электричества певцу придется тратить более 40 тысяч рублей.

Информационное агентство «Informing»

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