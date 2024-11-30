«Не скучаю ни по чему российскому, абсолютно»: Историк моды Александр Васильев заявил, что после февраля 2022 года заработал себе сердечную недостаточность

Историк моды, экс-ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев сейчас живет во Франции и ностальгия по России его не одолевает. Это следует из его интервью YouTube-каналу RUS TVNET.

Васильев во время данного разговора заверил, что «не скучает ни по чему российскому абсолютно». По словам историка моды, для него РФ - то, что можно хранить в душе. Это в первую очередь поэзия, литература, живопись, язык и т.д.

«Если я буду скучать, то включу романсы в исполнении Людмилы Лопато или песенки Изы Кремер, и мне будет достаточно. Я послушаю их полчаса, и мне будет хорошо», — заявил Александр Васильев.

Экс-телеведущий заверил, что точно не станет скучать по российскому сыру, поскольку французские сыры известны своим изысканным вкусом и качеством. А такие сугубо российские продукты, как соленые огурцы, при желании можно найти и за границей.

Историк моды отметил, что после февраля 2022 года он из-за внутреннего уныния заработал себе сердечную недостаточность, пишет «Газета.ру».

«Во Франции я перенес две бесплатные операции, которые оплатило государство. Первый раз был электрошок, потом — стентирование. Они позволили мне жить в том ритме, в котором я живу», — резюмировал звезда экрана.

У Васильева, напомним, кроме французского гражданства имеется и гражданство Литвы.