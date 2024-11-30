«Не скучаю ни по чему российскому, абсолютно»: Историк моды Александр Васильев заявил, что после февраля 2022 года заработал себе сердечную недостаточность

Историк моды, экс-ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев сейчас живет во Франции и ностальгия по России его не одолевает. Это следует из его интервью YouTube-каналу RUS TVNET.
Васильев во время данного разговора заверил, что «не скучает ни по чему российскому абсолютно». По словам историка моды, для него РФ - то, что можно хранить в душе. Это в первую очередь поэзия, литература, живопись, язык и т.д.
Экс-телеведущий заверил, что точно не станет скучать по российскому сыру, поскольку французские сыры известны своим изысканным вкусом и качеством. А такие сугубо российские продукты, как соленые огурцы, при желании можно найти и за границей.
Историк моды отметил, что после февраля 2022 года он из-за внутреннего уныния заработал себе сердечную недостаточность, пишет «Газета.ру».
У Васильева, напомним, кроме французского гражданства имеется и гражданство Литвы.