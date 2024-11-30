В новом «Простоквашино» появится Иван Охлобыстин и сыграет почтальона Печкина

В России снимут новый фильм «Простоквашино». Ожидается, что в эфир телеканала ТНТ картина выйдет в 2026 году. Об этом стало известно со слов генерального продюсера канала Аркадия Водахова во время презентации проектов нового телевизионного сезона.

ТНТ будет снимать «Простоквашино» совместно с «Союзмультфильмом» и киностудией братьев Андреасян. Одну из главных ролей - роль почтальона Печкина - в фильме сыграет популярный российский актер Иван Охлобыстин, ставший звездой после выхода сериала «Интерны».

Генпродюсер раскрыл, что Кот Матроскин будет разговаривать голосом Антона Табакова. Пса Шарика озвучит Павел Деревянко.

Охлобыстин в роль почтальона Печкина уже вжился ранее

Именно он озвучивал харизматичного героя в новых сериях популярного мультфильма.

На 2026-й год, кроме «Простоквашино», канал запланировал и премьеру фильма «Чебурашка-2».

Под завесу следующего года будет готов к выходу художественный фильм «Буратино», при производстве которого будет использоваться много компьютерной графики.