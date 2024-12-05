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Eat This, Not That: Диетологи призвали не садиться за новогодний стол на пустой желудок

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Eat This, Not That: Диетологи призвали не садиться за новогодний стол на пустой желудок
Здоровье / Полезно знать
Фото из открытых источников

Самая распространенная ошибка, которую допускают люди во время новогодних и рождественских праздников - садиться за праздничный стол на пустой желудок. Это ведет к перееданию, и, как следствие, к набору лишнего веса. Об этом в разговоре с Eat This, Not That предупредили диетологи Минди Хаар и Алекс Эвинк.

За праздничным столом людей подстерегает очень много гастрономических соблазнов

Вовремя остановиться и перестать употреблять блюда у большинства не получается. Поэтому самое правильное, что можно сделать, поесть что-то перед рождественским застольем.

«Чтобы не набрасываться на калорийные блюда, рекомендую перед застольем съесть что-то с содержанием белков и клетчатки. К примеру, греческий йогурт с ягодами», — говорит диетолог Эвинк.

Ее коллега Хаар советует во время застолья кушать медленно и тщательно пережевывать пищу. Она напомнила, что мозгу надо 20 минут для того, чтобы понять, что человек насытился и его желудок полон. Поэтому есть не спеша - самое лучшее решение для того, чтобы не переесть.

Неправильные внутренние установки тоже могут привести к появлению лишнего веса. Например, если человек расслабился и решил, что во время праздников ни в чем себя не будет ограничивать, а после их завершения срочно сядет на диету.

Информационное агентство «Informing»

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