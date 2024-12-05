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Елена Преснякова призналась, что почти не переписывается с переехавшим жить в США внуком Никитой

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Елена Преснякова призналась, что почти не переписывается с переехавшим жить в США внуком Никитой
Знаменитости
Фото из открытых источников

Певица Елена Преснякова, мать Владимира Преснякова-младшего и бабушка Никиты Преснякова, призналась, что почти не переписывается со своим старшим внуком. Об этом сообщило издание 78.ru.

Никита Пресняков, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего, переехал жить в США осенью 2022 года - сразу после того, как в России была объявлена частичная мобилизация. Там он начал делать карьеру музыканта и клипмейкера.

Никита Пресняков вместе с женой Аленой Красновой проживает в США

По слухам, Никита, проживая в Соединенных Штатах, стал меньше общаться с родственниками, которые остались у него в России. Одна из двух звездных бабушек певца, Елена Преснякова, их отчасти подтвердила.

«У Никитоса все нормально. Мы почти не переписываемся», — сказала артистка.

Елена Преснякова была немногословной, говоря о старшем внуке. Зато она с большим удовольствием говорила о его отце - своем сыне Владимире Преснякове-младшем. Женщина подчеркнула, что они с отцом не мешали ему строить карьеру таким образом, каким он счел нужным, дали возможность реализоваться в творчестве самостоятельно.

«Все, что он делал и делает музыкально, конечно, хорошо. Петрович сначала пытался его поправлять, а он отвечал: «Я сам, я сам». Это идет через семью, так у нас в семье сложилось», — заключила Елена Преснякова.

Информационное агентство «Informing»

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