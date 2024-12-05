Haber7: недавние события в Алеппо усилили позиции Турции в Сирии

На фоне последних событий в Алеппо влияние Турции в Сирии заметно увеличилось. Об этом говорится в статье издания Haber7, перевод которой опубликовал портал ИноСМИ.

Алеппо сейчас находится под контролем повстанцев. После отхода правительственных войск они также контролируют всю провинцию Идлиб. Оппозиционные силы сейчас устремились на юг и пытаются потеснить армию Башара Асада и в Хаме.

Такие изменения в регионе с 27 ноября сего года открывают для Турции возможности для снижения террористической угрозы из САР

«Анкара потратила годы на дипломатическом поле, чтобы ликвидировать формирование YPG и РПК в Тель-Рифате. Однако для того чтобы забрать этот город, понадобились даже не дни, а часы», - отмечает журналист.

Автор указывает, что с изменением реалий на земле начала меняться и дипломатическая стратегия Анкары.

Взятие Алеппо повстанцами означает, что беженцы могут вернуться в свои дома. По подсчетам, население Идлиба у турецкой границы с 2016 года увеличилось на 6 миллионов. Преимущественно эти люди хотели укрыться в Турции. Их возвращение домой ослабит давление на Анкару.



