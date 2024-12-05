Лия Ахеджакова, отыграв спектакль в США, произнесла слова «Слава Украине»

Народная артистка России Лия Ахеджакова снова оказалась в центре скандала. Звезда фильма «Служебный роман», отыграв в Лос-Анджелесе (США) спектакль «Мой внук Вениамин», произнесла лозунг украинских националистов. Это попало на видео, которое опубликовано Телеграм-канал Shot.

На кадрах можно увидеть, как поклонница дарит актрисе цветы и благодарит ее «за Украину». В ответ на это Лия Ахеджакова говорит «Слава Украине», передает «Лента».

Ахеджакову просят признать иноагентом в РФ

После того, как ролик стал достоянием общественности, в России возмутились поведением популярной артистки и потребовали внести ее в реестр иноагентов. Более того, представители движения «Сорок сороков» настаивают на том, что 86-летнюю Ахеджакову следует лишать звания народной артистки России, поскольку она своими действиями его порочит.

В сентябре минувшего года СМИ сообшали о проверке ГУ МВД России по Москве в отношении Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации ВС РФ. Поводом для этого послужило ее появление на сцене в Бремене с украинским флагом.