Подразделения армии Сирии были передислоцированы за пределы города Хама - командование ВС САР

Не очень приятные новости продолжают поступать из Сирии. Командование Вооруженных сил страны сообщило о том, что удерживающие город Хама подразделения были передислоцированы за его пределы, передает российское агентство ТАСС.

Из сообщения ведомства следует, что последние часы ознаменовались жесточайшими столкновениями и увеличениями потерь сторон. Боевикам удалось проникнуть в несколько кварталов Хамы. На фоне этого было принято решение о передислокации.

Сирия, декабрь 2024: что происходит в Хаме сегодня

«Боевики сумели проникнуть в несколько районов города, невзирая на тяжелые потери», — сказано в заявлении сирийского командования.

В Минобороны Сирии чуть раньше сообщали о ведении боевых действий в провинции Хама.

Подчеркивалось, что повстанцы несут огромные потери в ходе боев, которые ведутся при поддержке ВКС России с воздуха.