В Минобороны Сирии сообщили, что боевики несут потери в ходе боев в провинции Хама

Правительственные войска в настоящее время ведут бои с боевиками в провинции Хама в Сирии. Об этом говорится в сообщении сирийского Министерства обороны, передает агентство РИА Новости.

По данным ведомства, у повстанцев серьезные потери в живой силе.

«Наши ВС ведут ожесточенные бои с террористическими группировками, которые несут колоссальные потери», — сказано в тексте сообщения.

В Минобороны Сирии добавили, что бои в провинции Хама правительственными войсками ведутся при поддержке авиации РФ. Массированные удары по позициям боевиком наносятся самолетами ВВС Сирийской арабской республики и ВКС России.

Вчера в оборонном ведомстве САР рассказали, как военным и курсантам страны благодаря координации с ВС РФ удалось прорвать окружение близ Алеппо и отойти на укрепленные рубежи.