В Минобороны Сирии сообщили, что боевики несут потери в ходе боев в провинции Хама

Правительственные войска в настоящее время ведут бои с боевиками в провинции Хама в Сирии. Об этом говорится в сообщении сирийского Министерства обороны, передает агентство РИА Новости.
По данным ведомства, у повстанцев серьезные потери в живой силе.
В Минобороны Сирии добавили, что бои в провинции Хама правительственными войсками ведутся при поддержке авиации РФ. Массированные удары по позициям боевиком наносятся самолетами ВВС Сирийской арабской республики и ВКС России.
Вчера в оборонном ведомстве САР рассказали, как военным и курсантам страны благодаря координации с ВС РФ удалось прорвать окружение близ Алеппо и отойти на укрепленные рубежи.