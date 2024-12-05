Востоковед заявил, что никто не ожидал провала Асада в Сирии

Последние новости из Сирии гласят о том, что правительственным войскам пришлось отойти за пределы города Хама. Ожесточенные бои с повстанцами продолжаются. Что дальше будет в Сирии и может ли страна «откатиться» до 2015 года рассказал в беседе с питерским изданием «Фонтанка» востоковед Анатолий Несмиян, известный как блогер Эль Мюрид.
Сирия снова «вспыхнула» 27 ноября текущего года
Тогда повстанцы начали наступление на позиции правительственных войск САР и за несколько дней захватили большую часть территории, в том числе второй по величине (после Дамаска) город Алеппо и провинцию Идлиб. Многие СМИ считают, что причина успеха боевиков - слабость официальных властей Сирии. Несмиян с этим не согласен.
Он добавил, что провал войск Асада стал для боевиков неожиданностью, поэтому они после изначального большого успеха вынужденно застопорились, поскольку не понимали, что им делать дальше.
Эль Мюрид считает, что по Сирии все будет зависеть от исхода боевых действий. И кто в текущем формате победит, с тем, собственно, и будут договариваться.