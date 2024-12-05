Востоковед заявил, что никто не ожидал провала Асада в Сирии

Последние новости из Сирии гласят о том, что правительственным войскам пришлось отойти за пределы города Хама. Ожесточенные бои с повстанцами продолжаются. Что дальше будет в Сирии и может ли страна «откатиться» до 2015 года рассказал в беседе с питерским изданием «Фонтанка» востоковед Анатолий Несмиян, известный как блогер Эль Мюрид.

Сирия снова «вспыхнула» 27 ноября текущего года

Тогда повстанцы начали наступление на позиции правительственных войск САР и за несколько дней захватили большую часть территории, в том числе второй по величине (после Дамаска) город Алеппо и провинцию Идлиб. Многие СМИ считают, что причина успеха боевиков - слабость официальных властей Сирии. Несмиян с этим не согласен.