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Востоковед заявил, что никто не ожидал провала Асада в Сирии

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Востоковед заявил, что никто не ожидал провала Асада в Сирии
В Мире / Сирия / Политика
Anadolu Agency

Алеппо, Хама: войска Сирии отходят - для боевиков это стало неожиданностью

Последние новости из Сирии гласят о том, что правительственным войскам пришлось отойти за пределы города Хама. Ожесточенные бои с повстанцами продолжаются. Что дальше будет в Сирии и может ли страна «откатиться» до 2015 года рассказал в беседе с питерским изданием «Фонтанка» востоковед Анатолий Несмиян, известный как блогер Эль Мюрид.

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Тогда повстанцы начали наступление на позиции правительственных войск САР и за несколько дней захватили большую часть территории, в том числе второй по величине (после Дамаска) город Алеппо и провинцию Идлиб. Многие СМИ считают, что причина успеха боевиков - слабость официальных властей Сирии. Несмиян с этим не согласен.

«Асад не субъектен и никогда таковым не был. Поэтому говорить о том, что он что-то мог сделать или не мог, бессмысленно. В Сирии есть три силы — Турция, Иран и Россия. Асад же контролирует в лучшем случае какие-то небольшие локации. А раз он не субъектен, то не может ни с кем договариваться», - говорит собеседник издания.

Он добавил, что провал войск Асада стал для боевиков неожиданностью, поэтому они после изначального большого успеха вынужденно застопорились, поскольку не понимали, что им делать дальше.

«Ну не ожидали они такого благоприятного исхода событий», - отметил востоковед.

Эль Мюрид считает, что по Сирии все будет зависеть от исхода боевых действий. И кто в текущем формате победит, с тем, собственно, и будут договариваться. 

Информационное агентство «Informing»

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