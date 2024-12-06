Актриса Юлия Снигирь «выгуляла» сумку Prada Cleo за 260 тысяч рублей

Популярная российская актриса и телеведущая Юлия Снигирь стала обладательницей роскошного аксессуара и «выгуляла» его впервые на публике во время очередного выхода в свет.

Звезда посетила презентацию первого сольного альбома Леона Кемстача, сыгравшего одну из главных ролей в нашумевшем сериале 2023 года «Слово пацана».

41-летняя Снигирь появилась на премьере в черном облегающем вечернем платье, поверх которого был наброшен пиджак белого цвета. Образ сделали совершенным аксессуары - солнцезащитные очки, крупные серьги и сумочка.

Она привлекла к себе внимание людей, знающих толк в брендовых вещах

Юлия держала в руках черную сумочку из натуральной кожи Prada Cleo. Стоимость такой же на официальном сайте ЦУМа - 260 тысяч рублей, узнала «Газета.ру».