Хирург Радж порекомендовал принимать теплый душ перед сном: помогает быстро уснуть

Людям, которые имеют проблемы с засыпанием и долго ворочаются в постели перед тем, как отправиться в объятия Морфея, хирург Карен Радж порекомендовал принимать теплый душ перед сном. По его словам, он поможет быстрее уснуть, пишет Daily Mirror.

Почему именно теплый душ?

Доктор объяснил «снотворный» эффект теплого душа тем, что когда температура тела понижается, в мозг поступает сигнал, что наступило время сна.

«Парадокс, но именно теплый душ помогает телу остыть, поэтому после него человека окутывает сонливость и он хорошо высыпается», — говорит Карен Радж.

Холодный душ будет уместен утром. В отличие от теплого, он повышает внутреннюю температуру тела, за счет чего человек ощущает бодрость и прилив сил, а также собранность.

Весь секрет эффективности теплого и холодного душа в том, что они соответствуют циркадным ритмам организма.