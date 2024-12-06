Ситуация в Сирии продолжает ухудшаться, Хомс может не выстоять





Паническое бегство сирийской армии продолжается, пишет сегодня «Блокнот». Издание прогнозирует, что стратегически важный город Хомс вот-вот падет. А оттуда повстанцам откроется прямой путь к российским военным базам в Тартусе и Латакии.

Наступление боевиков началось 27 ноября. За неделю с «хвостикам» им удалось взять практически без боя город Алеппо (второй по величине в Сирии) и всю провинцию Идлиб. Вчера правительственными войсками была оставлена Хама. Во время «передислокации» бойцы САА оставляют много оружия, в том числе тяжелой техники. Таким образом, повстанцы получают возможность вооружиться за счет этого.

Чем грозит падение Хомса в Сирии

Теперь путь исламистов лежит к Хомсу.

И сирийская армия их, как допускают военкоры, пока не останавливает.

«Судя по сообщениям с мест, боевики, как туристы, едут по трассе Хама-Хомс на юг. Падение откроет боевикам дорогу и на Дамаск, и к побережью Средиземного моря, да и в принципе рассечет территорию Сирии пополам», - говорится в публикации.