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Смертельно опасно: россиянам рассказали, чем угрожает сон с телефоном под подушкой

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Смертельно опасно: россиянам рассказали, чем угрожает сон с телефоном под подушкой
В России / Здоровье
Фото из открытых источников

Смартфоны - неотъемлемый атрибут будней и праздников современного человека. Так уж получилось, что многие не выпускают свои гаджеты из рук целыми днями. Более того, даже спят с телефоном под подушкой. Эксперты сервисного центра Gadget Ufa призывают как можно скорее отказаться от этой привычки - последствия могут оказаться фатальными, пишет издание UfaTime.ru.

Угроза кроется вовсе не в радиационном излучении устройств - он не высокий и опасности для здоровья не представляет. Однако телефон под подушкой может вмиг превратиться во «взрывное» устройство из-за перегрева.

«Важно понимать, что взрывы связаны не с самими смартфонами, а с их литий-ионными аккумуляторами. Перегрев батареи может случиться из-за недостаточной вентиляции», — поведали специалисты.

Когда смартфон находится под подушкой, он не эффективно рассеивает тепло - оно аккумулируется внутри корпуса, из-за чего значительно увеличиваются риски перегрева мобильного устройства.

Специалисты также советуют не пользоваться смартфоном во время зарядки. Это тоже может способствовать перегреву гаджета.


Информационное агентство «Informing»

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