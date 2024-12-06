Стало известно, на кого Барри Кеоган променял Сабрину Карпентер

Барри Кеоган и Сабрина Карпентер расстались, вероятно, из-за неверности актера. К такому выводу пришли журналисты после репоста видео блогершей Бреки Хилл. Последняя, вероятно, и есть той самой разлучницей, существование которой предполагалось.

Хилл перепостила ролик, в котором обсуждается новость о том, что Барри Кеоган изменял Сабрине Карпентер именно с ней. Вначале он появился на страницах DeuxMoi, а затем стал вирусным и был растиражирован.

«В ночь закрытия самого большого тура Сабрины ее возлюбленный был занят тем, что хорошо проводил время с блондинкой-блогером из Лос-Анджелеса», — рассказывает инсайдер.

Автор признался, что данные сведения он сопоставил с предполагаемой датой расставания знаменитостей и пришел к выводу, что разрыв произошел именно перед выступлением Карпентер в Лос-Анджелесе.

Сабрина не захотела больше никаких отношений с Барри сразу после того, как узнала о его связи с блогершей

Подсказок пользователям сети набросала и сама Хилл. Бреки в своей ленте в социальных сетях в ноябре публиковала снимок с коктейлем, пометив его стикером к картину «Солтберн» с Кеоганом в главной роли. Был еще один снимок - с напитком под названием Blackberry smash. Поклонники полагают, что это не что иное, как отсылка к имени Кеогана.