«Высмеивают нашу кухню, а сами едят странные мерзости»: тревел-блогер из России высказался о китайцах

Тревел-блогер из России побывал в Китае и в личном блоге на «Дзене» высказался о китайцах и их гастрономических предпочтениях фразой «высмеивают нашу русскую кухню, а сами едят странные мерзости». Об этом пишет «Лента».
Жители Китая не понимают любовь русских к молочным продуктам
В Поднебесной не пользуются спросом не только молоко и сметана, но также сливки, творог и сыры. Взрослые китайцы совершенно не употребляют «молочку». Молоко в КНР дают разве только детям.
Не могут понять в Китае, почему русские так сильно любят соления. Аргументируют это тем, что после засолки овощи теряют свой естественный вкус.