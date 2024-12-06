«Высмеивают нашу кухню, а сами едят странные мерзости»: тревел-блогер из России высказался о китайцах

Тревел-блогер из России побывал в Китае и в личном блоге на «Дзене» высказался о китайцах и их гастрономических предпочтениях фразой «высмеивают нашу русскую кухню, а сами едят странные мерзости». Об этом пишет «Лента».

Жители Китая не понимают любовь русских к молочным продуктам

В Поднебесной не пользуются спросом не только молоко и сметана, но также сливки, творог и сыры. Взрослые китайцы совершенно не употребляют «молочку». Молоко в КНР дают разве только детям.

Не могут понять в Китае, почему русские так сильно любят соления. Аргументируют это тем, что после засолки овощи теряют свой естественный вкус.

«В остальном русская кухня кажется китайцам скучной - по их мнению, мало специй, да и слишком простые сочетания вкусов, — объясняет путешественник, а потом добавляет порцию иронии. — Конечно, людям, употребляющим летучих мышей, пожалуй, все что угодно покажется скучным».