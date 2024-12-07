Казахстанская боксерша Сатыбалдинова назвала Россию «Рашкой»

Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова нелестно высказалась о России и о перспективе получения гражданства у себя на странице в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ, поскольку принадлежит компании Мета, признанной в России экстремистской, деятельность ее запрещена, - Ред.), передает агентство «Лента».

Спортсменка высказала свое мнение после просмотра видео, на котором, как заявляет его автор, представители силовых структур уговаривают трудовых мигрантов заключить контракт с Министерством обороны РФ.

«Мое личное мнение: Рашка — это не страна, где нужно стремиться получить паспорт», — цитирует издание слова Аиды Сатыбалдиновой.

Казахстанская боксерша в настоящее время проживает в Соединенных Штатах. В октябре текущего года она заявила о желании влиться в ряды Национальной гвардии страны. Спортсменка уже сдала тесты для проверки профпригодности.