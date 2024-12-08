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Аэропорт Дамаска отменил все рейсы до 18 декабря

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Аэропорт Дамаска отменил все рейсы до 18 декабря
В Мире / Сирия
Фото из открытых источников

На фоне происходящего в Сирии Международный аэропорт Дамаска объявил об отмене всех рейсов до 18 декабря. Это касается как вылета самолетов всех типов, так и прилета.

Международным аэропортом Дамаск было распространено специальное сообщение NOTAM для всех, кто использует воздушное пространство Сирии.

«В период до 18 декабря 2024 года все рейсы в/из аэропорта Дамаск приостановлены», — сказано в документе, который цитируют зарубежные СМИ.

Из документа следует, что работа воздушной гавани может быть возобновлена с 19.00 по всемирному времени 18 декабря (22.00 по Москве).

Стоит отметить, что такое же специальное сообщение распространил и международный аэропорт Алеппо - он будет закрытым на вылет и прибытие до вечера 17 декабря.

В ночь на 8 декабря, как мы сообщали ранее, боевики вошли в Дамаск и вскоре после этого в эфире государственного телевидения объявили о падении режима Башара Асада.

Напомним, за несколько дней до этого гражданам России рекомендовали покинуть Сирию коммерческими рейсами.

Информационное агентство «Informing»

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