Башар Асад прилетел в Москву, Россия предоставила ему убежище - ТАСС

Покинувший пост президента Сирии Башар Асад прибыл в Россию. Он приземлился в Москве, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник в Кремле.

Местонахождение исчезнувшего президента Сирии раскрыто

В публикации говорится, что Россия предоставила Башару Асаду убежище. Когда покинувший пост президента САР политик прибыл в Россию, не уточняется. Официального заявления о его пребывании в РФ пока не было.

На фоне ситуации в Сирии и падения Дамаска в сети появились слухи о том, что Башар Асад погиб в авиакатастрофе.

Некоторые западные информагентства тоже сообщали об этом, но с припиской - «с высокой долей вероятности».

В России сейчас находится и семья Башара Асада.