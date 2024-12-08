«Ferrari, Audi и Mercedes рядами»: Ensonhaber опубликовал видео с роскошными автомобилями из гаража Асада

Сирийские повстанцы, захватившие Дамаск, «испытали шок» от увиденного при взятии дворца президента САР Башара Асада. На территории они обнаружили много роскошных автомобилей, которыми владел лидер страны. Ferrari, Audi и Mercedes стояли рядами, пишет турецкая газета Ensonhaber и публикует видео с гаража Асада.

«Вошедшие в гараж увидели множество роскошных автомобилей... Гараж, где рядами стояли Ferrari, Audi, Mercedes. Они были конфискованы оппозиционными силами», — говорится в публикации.

В сети тем временем вспомнили слова покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Политик несколько лет назад предупреждал, что президент Турции всегда хотел свержения власти Асада для того, чтобы стать региональным лидером.