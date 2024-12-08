Иорданский политик аль-Атум утверждает, что Асад может находиться на российской авиабазе Хмеймим

Президент Сирии Башар Асад после вылета из столицы страны Дамаска смог благополучно добраться до российской авиабазы Хмеймим на северо-востоке САР. Об этом заявил иорданский политик Набиль аль-Атум, информирует «Лента» со ссылкой на Azaz News Network.

Что случилось с Башаром Асадом после бегства из Дамаска?

Он утверждает, что после прибытия Асада в Хмеймим якобы начались переговоры с Москвой об эвакуации Башара Асада за пределы Сирии, власть в которой захватили повстанческие силы.

Информация о сирийском лидере поступает противоречивая. Достоверно известно лишь только то, что в Дамаске Ашада уже нет. Это подтвердил и глава правительства страны, рассказав СМИ, что последний раз с президентом САР он контактировал вечером 7 декабря.

Ранее сегодня агентство Reuters распространило информацию своих источников о том, что самолет Башара Асада с высокой долей вероятности был сбит. Собеседники журналистов обратили внимание на то, что борт сделал неожиданный разворот на 180 градусов, а потом исчез с радаров.