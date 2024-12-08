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Reuters сообщил о «высокой вероятности» гибели Асада в авиакатастрофе

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Reuters сообщил о «высокой вероятности» гибели Асада в авиакатастрофе
В Мире / Сирия
Фото из открытых источников

Президент Сирии Башар Асад «с высокой долей вероятности» мог погибнуть в авиакатастрофе. Об этом говорится в сообщении международного агентства Reuters, ссылающегося на собственные источники.

Несколько часов назад многие СМИ сообщили о том, что президент Асад вылетел из Дамаска на военно-транспортном самолете.

Что случилось с Башаром Асадом после падения Дамаска?

Источники информационного агентства рассказали, что «очень высока вероятность, что он мог погибнуть при его крушении».

Reuters обращает внимание на странную траекторию движения воздушного судна. Как следует из данных сайта Flightradar, борт при полете неожиданно совершил разворот на 180 градусов и исчез с радаров.

«Возможно, был отключен транспондер, однако я полагаю, что вероятность выше, что судно сбили», - говорит источник агентства, находящийся на территории САР.

Наступление боевиков из группировки «Джебхат ан-Нусра»* (признана террористической организацией в России, деятельность запрещена, - Ред.) на позиции правительственных сил началось 27 ноября текущего года. Вначале был взят Алеппо, затем произошло падение Хамы. В ночь на 8 декабря, после захода в Дамаск, повстанческие силы объявили о свержении власти Башара Асада.

Информационное агентство «Informing»

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