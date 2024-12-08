СМИ: покинувший Дамаск Асад готовился к поездке в Москву

Президент Сирии Башар Асад, покинувший столицу страны Дамаск, планировал прибыть в Москву. Об этом сегодня соообщает российское ИА «Лента» со ссылкой на инсайдерскую информацию Telegram-канал Nedaa Post.

«Аль-Асад покинул Дамаск в полночь и направился на российскую базу в Сирии, готовясь к поездке в Москву», — цитирует первоисточник слова израильского чиновника, своего собеседника.

Асад погиб или нет: что известно на сейчас о местонахождении президента Сирии

О том, где в настоящее время находится Башар Асад, неизвестно. Информации поступает много, и она противоречивая.

Два источника информационного агентства Reuters сообщили, что Асад, возможно, погиб в авиакатастрофе. Утверждается, что утром сегодня он сел на борт самолета, который в полете неожиданно пропал с радаров.

Рассматривается несколько версий случившегося. Начиная от той, что самолет был сбит, и заканчивая обычным отключением пилотом транспондера.