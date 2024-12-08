СМИ: покинувший Дамаск Асад готовился к поездке в Москву

Президент Сирии Башар Асад, покинувший столицу страны Дамаск, планировал прибыть в Москву. Об этом сегодня соообщает российское ИА «Лента» со ссылкой на инсайдерскую информацию Telegram-канал Nedaa Post.
Асад погиб или нет: что известно на сейчас о местонахождении президента Сирии
О том, где в настоящее время находится Башар Асад, неизвестно. Информации поступает много, и она противоречивая.
Два источника информационного агентства Reuters сообщили, что Асад, возможно, погиб в авиакатастрофе. Утверждается, что утром сегодня он сел на борт самолета, который в полете неожиданно пропал с радаров.
Рассматривается несколько версий случившегося. Начиная от той, что самолет был сбит, и заканчивая обычным отключением пилотом транспондера.