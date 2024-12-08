Телеканал Al Jazeera сообщил, что сирийская оппозиция вошла в Тартус

Вооруженная сирийская оппозиция Сирии вошла в город Тартус, что на побережье Средиземного моря. Последние новости с САР распространил телеканал Al Jazeera.

Сирия, 8 декабря 2024 года: что происходит сейчас

«Формирования сирийской оппозиции вошли в город Тартус», — говорится в новости, опубликованной на официальном сайте телеканала.

В порту Тартус, напомним, находится российская база. СМИ сообщают о том, что российских кораблей на текущей момент там нет. Глава МИД РФ Сергей Лавров вчера объяснил их отсутствие в порту учениями в Средиземном море.

Ряд российских Телеграм-каналов пишут о том, что идет подготовка к отводу российской авиации с авиабазы Хмеймим (провинция Латакия). Официального подтверждения данная информация пока не нашла.