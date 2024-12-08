В Сирии повстанцы по государственному телевидению объявили о свержении режима Башара Асада

На государственном телевидении Сирии объявили о том, что режим действующего президента Башара Асада свергнут.

В ночь на 8 декабря повстанцы вошли в Дамаск. Они захватили в том числе и здание гостелевидения. В эфире было показано заявление о падении режима Асада, пишет «Лайф».

Падение режима Асада в Сирии: последние новости

«Башар Асад свергнут, все заключенные отпущены из тюрем» , — говорится в нем.

Где находится Башар Асад, неизвестно. По некоторым данным, он успел вылететь за границу. В Дамаске продолжает оставаться премьер-министр страны Мухаммед Гази аль-Джаляли.

В телефонной беседе с корреспондентом телеканала Al-Arabiya он проинформировал о том, что в истории страны «начинается новый этап». Он вошел в контакт с повстанцами и готов работать до передачи власти мирным путем.

В оппозиции заверили главу правительства, что будет продолжено предоставление услуг населению.

Напомним, наступление повстанцев началось 27 ноября текущего года. Их первой важной целью стал город Алеппо. Его они сумели захватить за несколько дней.