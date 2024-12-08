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Военкор Котенок: Дамаск пал, не сопротивляясь

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Военкор Котенок: Дамаск пал, не сопротивляясь
В Мире / Сирия
Фото: Getty Images

Российский военкор Юрий Котенок, который еще за несколько дней до воскресных событий назвал происходящее в Сирии «катастрофой», констатировал, что вооруженные группировки оппозиционных сил заняли Дамаск, не встретив при этом никакого сопротивления.

По его информации, в настоящее время повстанцами контролируются все ключевые объекты в столице САР, в том числе здания силовиков и тюрьмы. Котенок подтверждает также, что президент Башар Асад покинул территорию Сирии.

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«Дамаск пал, не сопротивляясь. Ключевые объекты инфраструктуры в городе, включая здания силовых структур, ведущих СМИ, учреждений пенитенциарной системы, занимают вооруженные люди», — написал военкор в своем Telegram-канале.

Ранее по государственному телевидению Сирии боевики заявили о падении режима Башара Асада. Телеканал Al Hadath узнал, что штаб-квартира госТВ была захвачена после того, как оппозиционные силы дошли до площади Омейядов после взятия под контроль центральной части Дамаска.

Информационное агентство «Informing»

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