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«Военный осведомитель»: российскую авиацию начали готовить к выводу из Сирии

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«Военный осведомитель»: российскую авиацию начали готовить к выводу из Сирии
В Мире / Сирия / Политика
Фото из открытых источников

После падения в Сирии власти президента Башара Асада российскую авиацию могли начать готовить к выводу из САР. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Военный осведомитель», пишет «Лента.ру».

По его информации, еще вчера, 7 декабря, на авиабазе Хмеймим (провинция Латакия) в Сирии появились военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-124, которые используются для переброски личного состава и перевозки тяжелой техники. Источник предполагает, что это может указывать как на отвод из САР, так и быть «предвестником чего-то более значимого».

Что будет с российскими военными базами Хмеймим и Тартус в Сирии

Специализирующийся на авиации ТГ-канал Fighterbomber также располагает информацией о подготовке к выводу личного состава из Сирии.

«Поскольку в нашем распоряжении остался только один аэродром, можно предположить, что вывод будет в Россию. Ну или в Африку», — написал он в своем сообщении.

Ранее сегодня глава правительства Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали объявил, что вопрос военного присутствия России в Сирии будет рассмотрен новым правительством. 

Российский военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходаренок в своем свежем обзоре написал, что РФ, скорее всего, придется покинуть свои базы в САР, поскольку «прежней Сирии уже нет и не будет».

Информационное агентство «Informing»

Полковник Ходаренок заявил, что России, скорее всего, придется покинуть свои базы в Сирии

Полковник Ходаренок заявил, что России, скорее всего, придется покинуть свои базы в Сирии

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