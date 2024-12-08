Востоковед Лукьянов заявил о желании Израиля оккупировать часть Сирии

Попытка Израиля оккупировать часть территории Сирии может привести к конфронтации в будущем. Об этом в беседе с изданием «Абзац» заявил востоковед Григорий Лукьянов.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ситуация в Сирии изменилась и соглашение о разграничении от 1974 года больше не работает.
ЦАХАЛ с целью обеспечения безопасности населенных пунктов на Голанских высотах вошли в страну и заняли буферную зону
Григорий Лукьянов, сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения, говорит, что заход Израиля в САР и новым сирийским руководством будет воспринят как попытка оккупации части территории страны.
А тем временем СМИ сообщают о том, что оппозиционные силы зашли в Тартус, где находится одна из российских баз.