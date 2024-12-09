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Цены производителей в Китае снизились больше прогноза из-за слабого спроса

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Цены производителей в Китае снизились больше прогноза из-за слабого спроса
В Мире / Экономика
Фото из открытых источников

Проблемы с экономикой в Китае усугубляются. Власти страны не могут совладать с падением производственных цен. Причина кроется в слабом спросе, передает агентство «Интерфакс» и приводит данные Национального бюро статистики КНР.

В октябре текущего года производственные цены упали на 2,9%

В ноябре тенденция продолжилась. Зафиксировано падение на 2,5%.

Дефляция в стране уже отмечается 26 месяцев подряд, подчеркивает агентство. С начала текущего года она составляет 2,1%, динамика ухудшается.

В то же время наблюдается подъем потребительских цен, но он является минимальным с июня и оказался ниже прогнозируемого - 0,2% вместо 0,5%.

В октябре инфляция в Китае вышла на уровень 0,3%.

Дефляция - ключевая проблема китайских властей, которую никак не удается решить в последние несколько лет. Падение цен сказывается на доходах производителей и грозит им в будущем утратой финансовой устойчивости. Однако они являются заложниками спроса и не могут повысить цены вследствие перепроизводства.

Информационное агентство «Informing»

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