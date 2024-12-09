Информинг » Здоровье » Доктор Крэндалл: Пейте кофе, чтобы сердце было здоровее

Доктор Крэндалл: Пейте кофе, чтобы сердце было здоровее

Image 16+
Доктор Крэндалл: Пейте кофе, чтобы сердце было здоровее
Здоровье
Фото из открытых источников

Всемирно известный кардиолог и директор профилактической медицины в кардиоваскулярной клинике Palm Beach во Флориде Чонси Крэндалл советует не отказывать себе в чашечке-другой ароматного кофе. Бодрящий напиток сделает сердце здоровее и послужит инструментом в профилактике многих недугов.

Кофе как профилактическое средство

Доктор Крэндалл, озвучивая свои рекомендации, ссылается на недавнее исследование, результаты которого были опубликованы журналом Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Из них следует, что риск развития кардиометаболических заболеваний, в том числе ИБС, диабета второго типа и инсульта, на 48% ниже у мужчин и женщин, выпивающих от одной до трех чашек кофе в день.

По его словам, эффект объясняется содержанием в зернах антиоксидантов - они уменьшают уровень воспаления.

«Кроме того, кофе увеличивает скорость метаболизма, поэтому вы можете похудеть. И он может влиять на поджелудочную железу, повышая уровень инсулина и снизить уровень сахара», — сказал врач.

Ради того, чтобы кофе принес пользу, он советует употреблять напиток в чистом виде - без сахара, сливок, сиропов и так далее.

Информационное агентство «Informing»

Эндокринолог Насыртдинова рассказала, о каких болезнях может сигналить сильная потливость

Эндокринолог Насыртдинова рассказала, о каких болезнях может сигналить сильная потливость

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Эндокринолог Насыртдинова рассказала, о каких болезнях может сигналить сильная потливость

Сегодня, 11:25

Доктор Крэндалл: Пейте кофе, чтобы сердце было здоровее

9-12-2024, 12:01

Смертельно опасно: россиянам рассказали, чем угрожает сон с телефоном под подушкой

6-12-2024, 10:16

Хирург Радж порекомендовал принимать теплый душ перед сном: помогает быстро уснуть

6-12-2024, 09:41

Eat This, Not That: Диетологи призвали не садиться за новогодний стол на пустой желудок

5-12-2024, 14:19

Metro: длительность стояния на одной ноге является индикатором уровня старения

2-12-2024, 11:11

Эндокринолог Павлова предупредила, что вейпы поражают сосуды с первой же затяжки - даже если парится безникотиновая жидкость

30-11-2024, 17:45

Фармацевт Гарсия напомнила, что содержание сахара в банке колы превышает дневную норму

29-11-2024, 12:03

Терапевт Тан предупредил, что на терках и венчиках может скапливаться множество бактерий

25-11-2024, 11:37

Гепатолог Констанденков назвал три самых вредных для здоровья кишечника супа

23-11-2024, 13:08

Названы овощи, которые необходимо есть для снижения артериального давления естественным путем

19-11-2024, 11:42

Ученые назвали напитки, употребление которых с «тяжелой» пищей поможет нейтрализовать вредное воздействие жиров на сосуды

18-11-2024, 18:24

Сахарный диабет: возьмите здоровье в свои руки

18-11-2024, 13:53

Доктор Крэндалл назвал основные принципы повышения иммунитета в преддверии зимы

5-11-2024, 12:39

Эндокринолог предупредила об опасности дубайского шоколада: может вызвать проблемы с сердцем

22-10-2024, 10:01

5 богатых питательными веществами продуктов, которые следует употреблять еженедельно

18-10-2024, 12:33

Диетолог Король рассказала, что должно быть в рационе человека хотя бы через день, чтобы уровень холестерина не поднимался выше 6

17-10-2024, 11:30

Названы три заболевания сердца, которые вредят здоровью мозга

15-10-2024, 10:55

Названы продукты, которых следует избегать для снижения рисков развития рака толстой кишки

10-10-2024, 15:02

Врач Кутушов назвал самую полезную ягоду для женского здоровья

16-07-2024, 20:58

Новости партнеров
2023
ru-RU