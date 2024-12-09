Доктор Крэндалл: Пейте кофе, чтобы сердце было здоровее

Всемирно известный кардиолог и директор профилактической медицины в кардиоваскулярной клинике Palm Beach во Флориде Чонси Крэндалл советует не отказывать себе в чашечке-другой ароматного кофе. Бодрящий напиток сделает сердце здоровее и послужит инструментом в профилактике многих недугов.

Кофе как профилактическое средство

Доктор Крэндалл, озвучивая свои рекомендации, ссылается на недавнее исследование, результаты которого были опубликованы журналом Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Из них следует, что риск развития кардиометаболических заболеваний, в том числе ИБС, диабета второго типа и инсульта, на 48% ниже у мужчин и женщин, выпивающих от одной до трех чашек кофе в день.

По его словам, эффект объясняется содержанием в зернах антиоксидантов - они уменьшают уровень воспаления.

«Кроме того, кофе увеличивает скорость метаболизма, поэтому вы можете похудеть. И он может влиять на поджелудочную железу, повышая уровень инсулина и снизить уровень сахара», — сказал врач.

Ради того, чтобы кофе принес пользу, он советует употреблять напиток в чистом виде - без сахара, сливок, сиропов и так далее.