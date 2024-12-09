Hürriyet: большая часть сирийских беженцев вернется из Турции на родину

Последние события в Сирии позволяют Турции решить проблему беженцев. Газета Hürriyet прогнозирует, что большая часть из них вернется на родину. Относительно небольшая часть сирийцев останется жить в Турции.

Турция решит проблему сирийских беженцев

Турецкая газета пишет, что в настоящее время на территории страны находятся 2 миллиона 938 тысяч сирийских беженцев. Большая часть из них может вернуться в САР. Министр иностранных дет Турции Хакан Фидан заявил, что это возможно только после установления нового порядка в стране. Также важно, чтобы Сирия не скатилась в новую гражданскую войну.

«Если оппозиционные группы примирятся между собой и стабилизируют ситуацию в стране, если не возникнет нового внутреннего конфликта и будет царить атмосфера мира и безопасности, большинство беженцев вернутся. Конечно, есть и те, кто останется в Турции», - цитирует его слова источник.

В воскресенье, напомним, вооруженная оппозиция Сирии в эфире государственного телевидения заявили об установлении контроля в стране. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли в своем заявлении указал, что останется на своем посту до передачи власти.

До вечера не было известно, что стало с Башаром Асадом. И только потом ТАСС в своем сообщении проинформировал о том, что президент Сирии вместе с семьей находится в Москве.