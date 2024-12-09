«Я себя не мучаю»: Лолита призналась, что любит ночные перекусы и терпеть не может спорт

Популярная российская певица Лолита Милявская обладает фигурой, о которой многие женщины в ее возрасте только мечтают. При этом артистка утверждает, что спортом не занимается, так как терпеть его не может. Знаменитость не запрещает себе и ночные перекусы.

Певица не морит себя голодом даже по ночам

По словам Лолиты, которые приводит Пятый канал, ест по ночам она практически каждые сутки и не винит себя за это.

«Это желание. Я себя не мучаю», — честно призналась Милявская.

Секрет стройности певицы в умении распознать сигналы своего тела. Когда Лолита ощущает, что съела больше, чем надо, и талия рискует «поплыть», говорит себе «стоп». Примерно на неделю она забывает о ночных перекусах.

«Я в одном весе уже года три или четыре — похвасталась Милявская. — Хочу заметить, что не занимаюсь спортом. Я терпеть его не могу».