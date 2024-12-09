Сенатор Грэм пригрозил Турции санкциями США в случае операций против курдов в Сирии

Турция рискует попасть под санкции Соединенных Штатов Америки в случае проведения силами подконтрольных ей группировок операций против курдов, занимающих территории на северо-востоке Сирии. Это следует из сообщения американского сенатора Линдси Грэма* (включен в России в перечень террористов и экстремистов, - Ред.) в социальной сети X, передают РИА Новости.

«Ранее я уже разрабатывал санкции на случай, если Турция возобновит военные операции против курдских сил... Я готов сделать это вновь, заручившись поддержкой обеих партий», — написал Грэм*.

Сенатор полагает, что в случае столкновений между курдами и вооруженной сирийской оппозицией (протурецкими силами) на свободе могут оказаться до 50 тысяч заключенных боевиков ИГИЛ** (террористическая организация, запрещена в России, - Ред.). Это угрожает хаосом на всем Ближнем Востоке.

Дамаск, столица Сирии, вооруженными оппозиционными силами был взят в ночь на 8 декабря. В эфире государственного ТВ было объявлено, что правление президента Башара Асада закончилось.

В МИД РФ заявляли, что сирийский лидер оставил страну и свой пост, распорядившись «осуществить передачу власти мирным путем».

ТАСС со ссылкой на собственный источник в Кремле рассказал о том, что Асад и его семья прибыли в Москву, получив в России политическое убежище.