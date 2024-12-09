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В Дамаске обнаружен секретный туннель семьи Асада

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В Дамаске обнаружен секретный туннель семьи Асада
В Мире / Сирия
Фото из открытых источников

Представители вооруженной оппозиции после взятия столицы Сирии Дамаска обнаружили подземную сеть туннелей. Предполагается, что они создавались для использования семьей Башара Асада. Кадры с подземелья опубликовало британское издание Daily Mail.

По информации источника, вход в туннель повстанцы нашли во время захвата резиденции брата Башара Асада - генерал-майора сирийской армии Махера аль-Асада.

Подземный бункер Асада: есть все для нормальной жизни

На снимках и ролике можно увидеть, что часть подземелья достаточно широкая - настолько, что по ним может свободно проехать автомобиль. Туннели оснащены рельсами и бронированными дверями.

По всему этому подземному бункеру установлено освещение. Для того, чтобы пользователям было проще в нем ориентироваться, на стенах висят указатели.

В подземелье есть все необходимое для нормальной жизни - полностью меблированные жилые комнаты, переговорные. Также работает вентиляционная система.

Вход в подземный туннель начинается с лестницы в несколько пролетов, спускающейся вниз. Постепенно она переходит в широкий коридор и уже целую сеть тоннелей.

Информационное агентство «Informing»

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