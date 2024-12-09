В Сирии вооруженная оппозиция взяла под контроль провинцию Латакия

В Сирии вооруженная оппозиция взяла под свой контроль провинцию Латакия, на территории которой находятся российские военные базы. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на собственные осведомленные источники.
Порт Тартус и аэродром Хмеймим: что сейчас с российскими базами в Сирии
Повстанцами в САР еще в воскресенье были взяты в том числе ключевые населенные пункты провинции - Тартус и Джебла. Агентство подчеркивает, что вооруженная оппозиция не заходила на территорию российских военных баз в сирийском регионе. Они продолжают работать в штатном режиме.
СМИ днем 8 декабря сообщили о том, что вооруженная оппозиция Сирии гарантировала безопасность базам ВС РФ, а также дипломатическим представительствам.
Вечером того же дня ТАСС раскрыл местонахождение покинувшего пост в свете последних событий президента Сирии Башара Асада. Утверждается, что он с семьей находится в Москве - Россия предоставила им убежище.