WP: ошибкой Асада, стоившей ему власти, стал отказ от предложений США по Ирану

Сложившему полномочия президенту Сирии Башару Асаду стоил власти отказ от предложения США пресечь через территорию САР снабжение ливанского движения «Хезболла». Об этом пишет издание The Washington Post (WP), ссылаясь на информированные источники.

Уточняется, что если бы сирийский лидер пристал на предложение по Ирану, с него бы сняли часть санкций. Но он отказался и, судя по комментарию, неоднократно.

«За несколько недель до масштабного наступления оппозиции Башаром Асадом было отклонено несколько новых предложений, которые могли бы помочь в укреплении его власти. Одно из них, сделанное косвенно Штатами через Арабские Эмираты , отменило бы самые жесткие санкции Вашингтона в обмен на то, что сирийский лидер лишит Иран возможности вооружать и поддерживать «Хезболлу» посредством сухопутных маршрутов через Сирию», — приводит WP слова Бассама Барабанди, бывшего дипломата САР.

Это главная ошибка Асада, продолжает издание, но не единственная. Авторы публикации вторым его промахом считают отказ от нормализации отношений с главой Турции Эрдоганом. Анкара якобы настаивала на компромиссе с оппозицией и сдерживании курдских сил, но президент САР отказался, передает «Лента».