WP: ошибкой Асада, стоившей ему власти, стал отказ от предложений США по Ирану

Сложившему полномочия президенту Сирии Башару Асаду стоил власти отказ от предложения США пресечь через территорию САР снабжение ливанского движения «Хезболла». Об этом пишет издание The Washington Post (WP), ссылаясь на информированные источники.
Уточняется, что если бы сирийский лидер пристал на предложение по Ирану, с него бы сняли часть санкций. Но он отказался и, судя по комментарию, неоднократно.
Это главная ошибка Асада, продолжает издание, но не единственная. Авторы публикации вторым его промахом считают отказ от нормализации отношений с главой Турции Эрдоганом. Анкара якобы настаивала на компромиссе с оппозицией и сдерживании курдских сил, но президент САР отказался, передает «Лента».