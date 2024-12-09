WSJ: Иран не помог Асаду подкреплением из-за угрозы авиаударов со стороны Израиля

Иран не послал подкрепление в помощь президенту Сирии Башару Асаду из-за угрозы авиаударов со стороны Израиля. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal (WSJ), авторы которой ссылаются на собственные источники.

Чиновники Ирана ставят в вину сложившему президентские полномочия Башару Асаду бездействие. Считают, что он не сумел подготовиться к наступлению вооруженной оппозиции. Источники отмечают, что заранее предупреждали уже экс-сирийского лидера о том, что помощь Ирана, если она вообще подоспеет, будет ограниченной. В результате военное подкрепление правительственным силам Сирии Тегеран вообще не смог отправить, опасаясь авиаударов со стороны Израиля.

Газета указывает, что из Ирана на САР вылетел борт с помощью, но из-за угрозы был вынужден развернуться и отправиться обратно.

«Как Россия, так и многие в Сирии, включая высокопоставленных политических и военных деятелей, признали, что окружение Асада — это тонущий корабль», — высказалась эксперт по безопасности на Ближнем Востоке Лина Хатиб.

ТАСС, как сообщало вчера РИА «Информинг», раскрыл местонахождение Башара Асада. Он вместе с семьей сейчас находится в Москве - Россия предоставила им убежище.