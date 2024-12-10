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104-летняя британка считает секретом своего долголетия употребление рыбы и картофеля

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104-летняя британка считает секретом своего долголетия употребление рыбы и картофеля
В Мире / Полезно знать
Фото из открытых источников

104-ый день рождения отметила недавно жительница Великобритании Бетти Майфанвэй Буллок. Женщина пребывает в здравом уме и не жалуется на здоровье. А главным секретом своего долголетия считает правильное питание, в основу которого легли кулинарные традиции валлийского города Рил, где ей посчастливилось провести свои юные годы, сообщает Kent Online.

Бетти Майфанвэй Буллок - уроженка Уэльса

Она появилась на свет в 1920 году. Последние 65 лет своей жизни британка проживает в городе Дартфорд.

Она с ностальгией вспоминает о Риле.

«Я жила на берегу моря, а там пляж с золотистым песком длиною в милю. Это было самое счастливое время. В Риле хватало всего трех пенсов на еду - картошка стоила один, рыба - два... Вот почему я так долго живу — фиш-энд-чипс», — раскрыла Бетти свой секрет.

Дочь долгожительницы дополнила рассказ матери. Она подтвердила, что британка правильно питалась. Ее рацион состоял из полезных овощных супов, соков, смузи и так далее.

Кроме того, прожившая более 100 лет женщина была физически активной, добираясь на работу на велосипеде. Также в ее жизни не было места алкоголю и никотину.

Информационное агентство «Informing»

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