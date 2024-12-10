41-летняя Светлана Светикова объявила, что ждет третьего ребенка

41-летняя певица и актриса Светлана Светикова вскоре станет многодетной матерью. У себя в социальной сети звезда объявила, что беременна и ждет своего третьего ребенка.
У знаменитости уже прилично округлился животик
Светикова показала поклонникам себя, беременную, на опубликованном в сети свежем ролике. Вначале Светлану можно увидеть в кадре в футболке «оверсайз». Одежда умело скрывает ее живот. Но когда Светикова специально приподняла ее, все вопросы о том, беременна она или нет, автоматически отпадают.
Возможно, звезда и дальше бы скрывала свое интересное положение. Но случай в театре побудил ее публично объявить о своей очередной беременности.
Артистку поздравили со скорым пополнением в семье поклонники ее творчества, а также видные представители отечественного шоу-бизнеса. В их числе - Анастасия Стоцкая и Виктория Дайнеко.
Отцом ребенка Светиковой является фигурист Алексей Полищук. Пара уже 15 лет вместе, хотя законным браком и не сочеталась. У них двое сыновей, 11 и 7 лет.