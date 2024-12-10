41-летняя Светлана Светикова объявила, что ждет третьего ребенка

41-летняя певица и актриса Светлана Светикова вскоре станет многодетной матерью. У себя в социальной сети звезда объявила, что беременна и ждет своего третьего ребенка.

У знаменитости уже прилично округлился животик

Светикова показала поклонникам себя, беременную, на опубликованном в сети свежем ролике. Вначале Светлану можно увидеть в кадре в футболке «оверсайз». Одежда умело скрывает ее живот. Но когда Светикова специально приподняла ее, все вопросы о том, беременна она или нет, автоматически отпадают.

Возможно, звезда и дальше бы скрывала свое интересное положение. Но случай в театре побудил ее публично объявить о своей очередной беременности.

«Не удержалась. Режиссер «Карамазовых» Александр Рагулин красиво сдал мое положение на поклонах. Отыграла спектакль отлично», — объяснила Светикова.

Артистку поздравили со скорым пополнением в семье поклонники ее творчества, а также видные представители отечественного шоу-бизнеса. В их числе - Анастасия Стоцкая и Виктория Дайнеко.

Отцом ребенка Светиковой является фигурист Алексей Полищук. Пара уже 15 лет вместе, хотя законным браком и не сочеталась. У них двое сыновей, 11 и 7 лет.