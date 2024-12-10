Белоруссия запретила продажу гречки от российского производителя из-за подозрений в фальсификате

Белорусским государственным комитетом по стандартизации введен запрет на ввоз и продажу в магазинах внутри страны гречневой быстроразваривающейся крупы российского производителя. Речь о «Вега-инжиниринг» из Барнаула, пишет «Газета.ру».

Решение было принято в связи с тем, что поставляемая продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Подчеркивается, что информация на упаковке не верна.

В ходе проведенной специалистами проверки было установлено, что указанная выше гречка от производителя из Барнаула разваривается за 29 минут при норме в 25 минут.

Таким образом, решили в Беларуси, на этикетке предоставлена не соответствующая действительности информация о продукте, что «автоматом» относит его к категории опасных.

«Продукции придали внешний вид и отдельные свойства, однако при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается», — сказано в сообщении государственного комитета Белоруссии по стандартизации.