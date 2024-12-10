Блогерша Настя Ивлеева объявила, что вышла замуж: имя избранника держит в секрете

В декабре 2023-го «гудел» весь рунет, обсуждая скандальную «голую» вечеринку и звезду, которая ее устроила - блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву. Минул год, и знаменитость вновь заставила о себе говорить.

За кого вышла замуж Настя Ивлеева?

Интерес журналистов и поклонников Настя подогрела, неожиданно сообщив у себя в социальной сети о том, что вышла замуж. Ивлеева, вероятно, намерена потянуть интригу.

Никаких подробностей о том, когда и где состоялась свадьба, она не привела. Как и полагается по законам жанра, когда ты интригуешь, подстегивая интерес к себе, не раскрыла и личность своего супруга.

Ивлеева, напомним, ранее уже успела побывать замужем за рэпером Элджеем. Звезды о своем разводе объявили в августе 2021 года. Женаты они были с 2019-го.