В США лидера секты многоженцев приговорили к 50 годам тюрьмы за похищение девочек

В США вынесли приговор лидеру секты многоженцев Сэмюэлу Бейтману. Он признан виновным в совершении целого ряда преступлений, в том числе в похищении несовершеннолетних. По совокупности наказания американец отправится в тюрьму на 50 лет и выйдет оттуда, если, конечно, доживет, в глубокой старости.
По информации агентства Associated Press, у 48-летнего Бейтмана в секте было 20 так называемых «духовных жен». Из них половина - несовершеннолетние.
Сектант устроил настоящую охоту за девочками
Вначале он похищал их, а затем развращал.
Во время судебного процесса дали показания три несовершеннолетних девочки, которых обвиняемый вместе с подельниками (другими сектантами) держал в сексуальном рабстве.
В настоящее время девочки благополучно вернулись домой.
Бейтман, как пишет источник, пытался основать ответвление Фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней в Юте и Аризоне. Родственниц других членов секты, включая несовершеннолетних, он начал забирать и объявлять своими женами в 2019 году.