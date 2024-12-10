В США лидера секты многоженцев приговорили к 50 годам тюрьмы за похищение девочек

В США вынесли приговор лидеру секты многоженцев Сэмюэлу Бейтману. Он признан виновным в совершении целого ряда преступлений, в том числе в похищении несовершеннолетних. По совокупности наказания американец отправится в тюрьму на 50 лет и выйдет оттуда, если, конечно, доживет, в глубокой старости.

По информации агентства Associated Press, у 48-летнего Бейтмана в секте было 20 так называемых «духовных жен». Из них половина - несовершеннолетние.

Сектант устроил настоящую охоту за девочками

Вначале он похищал их, а затем развращал.

«В понедельник Бейтман приговорен к 50 годам тюремного заключения за принуждение девочек в возрасте от 9 лет к преступным сексуальным действиям с ним и другими взрослыми, а также за попытки похитить их из-под опеки», - сказано в статье.

Во время судебного процесса дали показания три несовершеннолетних девочки, которых обвиняемый вместе с подельниками (другими сектантами) держал в сексуальном рабстве.

В настоящее время девочки благополучно вернулись домой.

Бейтман, как пишет источник, пытался основать ответвление Фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней в Юте и Аризоне. Родственниц других членов секты, включая несовершеннолетних, он начал забирать и объявлять своими женами в 2019 году.