Востоковед Плотников заявил, что в Сирии может быть еще хуже, чем в расколотой Ливии

Ситуация в Сирии может развиваться по негативному сценарию. Страна может пойти по стопам расколотой на две части Ливии. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил Николай Плотников, глава Центра научно-аналитической информации Института Востоковедения РАН.

После свержения Башара Асада САР рискует погрузиться в еще больший хаос

Возможен даже вариант, когда начнется война «все против всех». Чтобы его избежать, разношерстная сирийская оппозиция должна договориться и попытаться создать федеративное государство. Если не получится, начнется война против всех.