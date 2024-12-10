Востоковед Плотников заявил, что в Сирии может быть еще хуже, чем в расколотой Ливии

Ситуация в Сирии может развиваться по негативному сценарию. Страна может пойти по стопам расколотой на две части Ливии. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил Николай Плотников, глава Центра научно-аналитической информации Института Востоковедения РАН.
После свержения Башара Асада САР рискует погрузиться в еще больший хаос
Возможен даже вариант, когда начнется война «все против всех». Чтобы его избежать, разношерстная сирийская оппозиция должна договориться и попытаться создать федеративное государство. Если не получится, начнется война против всех.
«В таком случае Сирию ждет судьба Ливии. А Ливия до сих пор расколота, там два правительства, две армии. В Сирии же все может быть еще хуже», – предупредил востоковед.
Американские СМИ сегодня сообщили о том, что российские военные покинули базы в Манбидже и Кобани, что на севере Сирии, еще до падения режима Башара Асада.
Тем временем остается неизвестной судьба еще двух ключевых объектов РФ на территории САР. Речь о Тартусе и Хмеймиме. Военный эксперт Михаил Ходаренок считает, что России, скорее всего, придется из них выйти.