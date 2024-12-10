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WP: российские войска покинули базы в Манбидже и Кобани на севере Сирии

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WP: российские войска покинули базы в Манбидже и Кобани на севере Сирии
В Мире / Сирия / Политика
Фото из открытых источников

Российские войска покинули свои военные базы в Манбидже и Кобани, что на севере Сирии, еще до падения режима президента Башара Асада. Об этом говорится в статье американской газеты The Washington Post.

Российские базы в Сирии: что с ними будет после падения политического режима Асада?

База в Манбидже ранее была американской. В 2019 году, после ухода военных США, ее заняли военные ВС РФ. Она использовалась преимущественно как перевалочный пункт при патрулировании местности после заключения соглашения о прекращении огня от 2020 года.

Военная база в Кобани, в свою очередь, также использовалась нашими военными для мониторинге.

WP ранее писала, что падение режима Асада и приход к власти вооруженной оппозиции в Сирии ставит под угрозу военное присутствие РФ в стране и, в целом, в восточном Средиземноморье, передает «Лента».

Российский военный эксперт Михаил Ходаренок в своей статье написал, что в свете последних событий в САР России, вероятно, придется оставить свои базы в Сирии, в том числе Тартус и Хмеймим.

Информационное агентство «Informing»

Полковник Ходаренок заявил, что России, скорее всего, придется покинуть свои базы в Сирии

Полковник Ходаренок заявил, что России, скорее всего, придется покинуть свои базы в Сирии

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