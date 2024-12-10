Свержение президента Сирии Башара Асада для Ирана стало «ударом исторического масштаба». Об этом заявляют на Западе, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Иран не помог Башару Асаду удержаться при власти

Газета приводит комментарий Нормана Роула, главного сотрудника американской разведки по Ирану в период с 2008 по 2917 годы. Он заявил, что весь мир видел, как в свете последних событий в САР официальный Тегеран открыто отказался помочь Башара Асада, невзирая на то, что ранее более десяти лет оказывал ему поддержку.

Другие страны тоже внесли свою лепту в то, чтобы вооруженная оппозиция добилась успеха во время наступления, начавшегося 27 ноября, а Иран превратился в наблюдателя.

«Израиль уничтожил поколение командиров «Хезболлы» и КСИР, имевших опыт работы в Сирии, к примеру. И они унесли с собой бюрократические сети и координационные возможности», — пояснил Норман Ноул.

Западная пресса вчера сообщила о том, что Иран не помог с подкреплением Башару Асаду из-за угрозы авиаударов со стороны Израиля. Тегеран даже высылал самолет с помощью, но он был вынужден совершить разворот в силу опасности.