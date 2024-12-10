Жене Валерия Меладзе Альбине Джанабаевой пришлось отменить концерт в Испании - не расходятся билеты

У популярной российской певицы Альбины Джанабаевой не складывается с гастрольной деятельностью в Европе. Даже концерт в городе Аликанте исполнительнице и организаторам пришлось отменять. Причина - в низком спросе на билеты, утверждает Телеграм-канал Shot.

Когда билеты не расходятся, как горячие пирожки, концерты приходится отменять

Альбина Джанабаева и ее муж Валерий Меладзе после отъезда из России поселились в Испании. Там же проживают трое общих детей супругов. Однако зарабатывать в Европе на российском уровне у 45-летней певицы не выходит. Даже в испанском городе Аликанте нашлось немного желающих побывать на ее концерте.

Выступление экс-солистки группы «ВИА Гра» было запланировано на 14 декабря текущего года. Билеты, самые дешевые из которых продавались за 59 евро (примерно 6 200 российских рублей), не уходили так быстро, как горячие пирожки.

В итоге было принято решение об отмене концерта Альбины Джанабаевой.

Сообщается также о приостановлении гастрольного тура артистки по Европе.