TOI: захват буферной зоны в Сирии в Израиле назвали «обороной»

В Израиле опровергают новости о том, что его армия приближается к Дамаску. А захват буферной зоны в стране называют «оборонным шагом». Об этом пишет издание The Times of Israel. Перевод статьи на русский был представлен порталом ИноСМИ.
Израиль продолжает наносить удары по территории Сирии
В СМИ появилась информация о том, что сухопутные войска Израиля на Голанских высотах вышли за пределы буферной зоны и продвигаются в направлении столицы САР. Параллельно ЦАХАЛ уничтожает флот и военные объекты на территории Сирии.
В Израиле продвижение к Дамаску опровергают в категорической форме.
«Войска Армии обороны Израиля находятся внутри буферной зоны и на оборонительных позициях вблизи границы с целью защиты израильской границы», - написал в социальной сети пресс-секретарь ЦАХАЛ полковник Авичай Адраи.
Заявления о защите и обороне раскритиковали в Египте, Катаре и Саудовской Аравии. Действия Израиля в этих странах осудили.
Гейр Педерсен, специальный посланник ООН по Сирии, призвал ЦАХАЛ прекратить осуществление своих операций.
«Мы все еще видим передвижения Израиля и бомбардировки территории Сирии. Это надо остановить», — сказал он во время беседы с журналистами в Женеве.