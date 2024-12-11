TOI: захват буферной зоны в Сирии в Израиле назвали «обороной»

В Израиле опровергают новости о том, что его армия приближается к Дамаску. А захват буферной зоны в стране называют «оборонным шагом». Об этом пишет издание The Times of Israel. Перевод статьи на русский был представлен порталом ИноСМИ.

Израиль продолжает наносить удары по территории Сирии

В СМИ появилась информация о том, что сухопутные войска Израиля на Голанских высотах вышли за пределы буферной зоны и продвигаются в направлении столицы САР. Параллельно ЦАХАЛ уничтожает флот и военные объекты на территории Сирии.

В Израиле продвижение к Дамаску опровергают в категорической форме.