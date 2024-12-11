В Сирии публично казнен двоюродный брат Башара Асада Сулейман

В Сирии публично казнен Сулейман аль-Асад, двоюродный брат сложившего полномочия президента Башара Асада. Такое сообщение распространило издание Alkhali24.
Вооруженная оппозиция САР 8 декабря текущего года вошла в Дамаск. Вскоре по государственному телевидению Сирии ее представители объявили об установлении контроля над страной. Утром в воскресенье не было известно местонахождение президента страны. И только ближе к вечеру ТАСС сообщил, что Башар Асад вместе с семьей находится в Москве, Россия предоставила им убежище.